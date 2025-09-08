Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Sütlü ile sözleşme imzalandı.Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sütlü, 1985'ten itibaren oyunculukla başlayan süreçle Sakaryaspor'un hep içerisinde olduğunu söyledi.Serhat Sütlü, 2011'den sonra Türkiye Futbol Federasyonunda milli takımlarda ve antrenör eğitimlerinde hizmet verdiğini anlatarak,dedi.Futbolcularının bazılarının öğrencisi olduğunu belirten Sütlü, şöyle devam etti:Yönetimin oyuncu seçimlerinde özenli çalışma sergilediğini aktaran Sütlü, 2-3 oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini aktardı.Serhat Sütlü, şehrin senelerdir üst lige çıkmayı hedeflediğini belirterek, maçlarda çok etkili ve kazanma hırsı olan bir takım olmak istediklerini ifade etti.Kıratlı:Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı ise uzun uğraşlardan sonra Serhat Sütlü'yü Sakaryaspor'a teknik direktör yaptıklarını belirti.Şehrin yetiştirdiği Sütlü ve ekibini göreve getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Kıratlı,diye konuştu.Kıratlı, Sütlü'nün tecrübeli antrenör olmasının yanı sıra Sakarya'nın evladı olması dolayısıyla, bilgi birikimiyle takımı en iyi şekilde yöneteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.