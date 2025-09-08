08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Serhat Sütlü ile sözleşme imzalandı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sütlü, 1985'ten itibaren oyunculukla başlayan süreçle Sakaryaspor'un hep içerisinde olduğunu söyledi.

Serhat Sütlü, 2011'den sonra Türkiye Futbol Federasyonunda milli takımlarda ve antrenör eğitimlerinde hizmet verdiğini anlatarak, "Amaç bilgi birikimimizi kendi şehrimize daha etkin halde sunabilmek. Bu konuda da sezon başından beri Muhammet başkanımın göreve gelme süreçlerinden beri transferler dahil hepsini yakından takip ediyorum." dedi.


Futbolcularının bazılarının öğrencisi olduğunu belirten Sütlü, şöyle devam etti:

"Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse olmasın. O yüzden başta başkanım ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza da söyledim. Play-off'un hazırlığını yapıyoruz, başkanımın ve yönetim kurulunun oyuncu kazandırma adına inanılmaz çabası var."

Yönetimin oyuncu seçimlerinde özenli çalışma sergilediğini aktaran Sütlü, 2-3 oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini aktardı.

Serhat Sütlü, şehrin senelerdir üst lige çıkmayı hedeflediğini belirterek, maçlarda çok etkili ve kazanma hırsı olan bir takım olmak istediklerini ifade etti.

Kıratlı: "Kulübü en iyi şekilde yöneteceğini düşünüyoruz"

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı ise uzun uğraşlardan sonra Serhat Sütlü'yü Sakaryaspor'a teknik direktör yaptıklarını belirti.

Şehrin yetiştirdiği Sütlü ve ekibini göreve getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Kıratlı, "Serhat Sütlü 15 yılı aşkın süredir milli takımlarda görev yaparak Türk futboluna önemli katkılar sunmuş ayrıca UEFA bünyesinde de antrenör eğitmenliği yapmıştır. Süper Lig'de Kayserispor ve Kasımpaşa takımlarında Burak Yılmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır." diye konuştu.

Kıratlı, Sütlü'nün tecrübeli antrenör olmasının yanı sıra Sakarya'nın evladı olması dolayısıyla, bilgi birikimiyle takımı en iyi şekilde yöneteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

