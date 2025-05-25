Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaştı

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu.



Kupayı alan ev sahibi ekip, saha içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.



Şampiyon Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol takımı, bu sezon 79 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.