Sahaya telefon atana 3 yıl ceza

Norwichli bir taraftarın Tottenham maçında sahaya attığı cep telefonu 3 yıl ceza almasına neden oldu.

Sahaya telefon atana 3 yıl ceza
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31 Aralık 2019 14:30
Norwich'in Tottenham'ı konuk ettiği maçta ev sahibi takımın bir taraftarının sahaya attığı cep telefonu nedeniyle 3 yıl stada girişinin yasaklandığı açıklandı.

Maçın ilk yarısında gerçekleşen olayın ardından anında harekete geçen İngiliz polisinin devre arasında cep telefonunu atan kişiyi yakaladığı ve sorguya aldığı ortaya çıktı. Yapılan sorgunun ardından ise sahaya cep telefonu atan taraftarın anında stattan dışarı çıkarıldığı açıkladı ve 3 yıl Carrow Road Stadı'na girişinin yasaklandığı belirtildi.

Norwich kulübünden yapılan açıklamada oyuncuların sağlığını etkileyebilecek bir nesneyi sahaya atan taraftarın anında cezalandırıldığı belirtilerek bu konuda hiç müsamağalarının olmadığı dile getirildi.

Sahaya atılan o telefon



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