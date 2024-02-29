Sahasında yenilgi yüzü görmeyen Zonguldak Spor Basket 67, şampiyonluğa odaklandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Zonguldak Spor Basket 67, ligin en az sayı yiyen ve sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olarak dikkati çekiyor.



2022-2023 sezonu öncesi kurulmasına rağmen Kadınlar Bölgesel Lig'deki etkili performansıyla TKBL'ye yükselen "Potanın Elmasları", 26 karşılaşmada aldığı 24 galibiyetle adından söz ettiriyor.



Evinde oynadığı 13 maçın tamamını kazanan kırmızı-lacivertli takım, dış sahada sadece 7. haftada YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'a ve 23. haftada Fenerbahçe Alagöz Holding Gelişim'e mağlup oldu.



Ligin 12. haftasında devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan Zonguldak temsilcisi, sahasında yenilmeyen tek takım olmanın yanı sıra 1492 sayıyla da ligin en az sayı yiyen ekibi unvanını taşıyor.



İç saha müsabakalarında ortalama 2 binin üzerinde taraftar karşısında oynayan Zonguldak Spor Basket 67, bitime 4 haftanın kaldığı ligde 3 maç daha kazandığı takdirde adını üst lige yazdıracak.



En yakını rakiplerinden biri olan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile 27. haftada seyircisi önünde karşılaşacak Zonguldak ekibi, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor.



- Güney: "Ligin en az sayı yiyen takımı olmak çok zor ama bunu başarıyoruz"



Başantrenör Barış Güney, AA muhabirine, bu yıl lige çıkan bir takım olarak çok büyük başarı hikayesine imza attıklarını söyledi.



Son 4 haftanın en iyi seviyede bitmesini çok istediklerini dile getiren Güney, "26 maç, 24 galibiyet. Evimizde şu ana kadar hiç maç kaybetmedik. Son 4 maçlık periyoda giriyoruz. Bu 4 maçın 3'ünü kazandığımız zaman matematiksel olarak şampiyonluğumuzu ilan edebiliyoruz. Rakiplerimiz kuvvetli, peşimizdeler. Onlara da çok saygı duyuyoruz ama iyi bir takımız ve iyi çalışarak bu noktaya geldik." dedi.



Güney, çok önemli istatistiklere imza attıklarını vurgulayarak, "Ligin en az sayı yiyen takımıyız, kendi sahamızda hiç mağlup olmadık. Bunlar sene başında oyuncularla koyduğumuz hedeflerden biriydi. En başında iyi savunma yapan ve bunu hücuma taşıyan takım ortaya koymak istedik ve bunu başardık. Bu kadar kafa kafaya giden, şampiyonluk yarışının bu kadar üst düzey olduğu bir ligin en az sayı yiyen takımı olmak çok zor ama bunu başarıyoruz." diye konuştu.



Seyircinin her hafta daha fazla desteğini hissettiklerini aktaran Güney, sezon sonunda istatistiklerde en üst düzeyde olmayı ümit ettiklerini söyledi.



Güney, sezon sonuna yaklaştıklarında oyuncularda hem fiziksel hem de mental yorgunlukların ortaya çıkmasının doğal olduğunu ifade ederek, şampiyonluk heyecanının verdiği stres ve yükü oyunculardan almak için de her gün toplantı yaptıklarını sözlerine ekledi.





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