Sahada yoklar, Riva'da 'VAR'lar

MHK'nın 12 hakem ile yolların ayrılıp Özgür Yankaya'nın sadece VAR'da görev alacağını açıklamasının ardından aktif hakemlerden tepkiler gelmeye başladı.



İlk olarak Mete Kalkavan, liste dışında kalmamasına rağmen kararın açıklanmasının ardından Riva'da yapılan toplantıya katılmayıp sezon sonuna kadar maçlarda görev almayacağını MHK'ya iletti.



Manchester City ile Sporting Lizbon arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde düdük çalan Halil Umut Meler ilke aynı karşılaşmada 4. hakem olan Arda Kardeşler birlikte görevi iade etmek istediklerini MHK'ya bildirdi.



Devreye giren MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Bu konu sizin dışınızda. Sizlere ihtiyacımız var. Biz size güveniyoruz" dedi ve iki hakem ikna edildi. Ayrıca kıdemli yardımcılar Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun Bahattin Duran'a İsmail Şencan ve Erdem Bayık da eklendi ve MHK'ya görev almayacaklarını bildirdiler.



Yine gözlemci ve mentör kadrosunda kalan Tolga Özkalfa ile gözlemciler Hamza Işın ve Hüseyin Sabancı da yapılan operasyonu protesto ettiler ve sezonun kalanında görev almayacaklarını ilettiler.



VAR GÖREVİ ALACAKLAR



Meler ve Kardeşler görevlerini iade ettiği için bu hafta VAR görevi alacak. Alanya-F.Bahçe maçına Volkan Bayarslan atandı. Başakşehir-Antalya maçına Zorbay Küçük atandı.



Ceza alması beklenen Zorbay Küçük'ün sayı azlığından bu hafta görevlendirildiği öğrenildi.





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