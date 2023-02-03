Sahada savaşçı, dışarıda şovmen: Lucas Torreira

Galatasaray orta sahasının dinamosu Lucas Torreira sahada ve saha dışında bambaşka karakterler sergiliyor. Ümraniyespor maçında yerde kaldığı bir pozisyonda topa kafa ile müdahale eden ve uzun yıllar unutulmayacak bir kareye imza atan Uruguaylı futbolcu performansıyla herkesi mest etti.



Lucas Torreira sahada tüm topları topluyor, saha dışında ise herkesi coşturuyor. Ümraniyespor maçından sonra Teknik Direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarının bitmek bilmeyen enerjisi nedeniyle soyunma odasında tebrik ettikleri başarılı futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticiler ise, "Yeni Melo" benzetmesi yaptı.



Cim-Bom'un sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki futbolcunun takıma hemen adapte olmasında vatandaşı ve kaptanı Fernando Muslera'nın payı büyük oldu.



Muslera'nın her konuda desteği verdiği Uruguaylı futbulcu böylece kısa sürede uyum sağladı ve hiç yabancılık çekmedi.



Sahada adım atmadık yer bırakmayan Torreira'nın saha dışında da takımın neşe kaynağı olduğu ortaya çıktı.



Müziği çok seven ve hoparlörünü yanında taşıyıp, uçakta ve takım otobüsünde müzikleri açarak DJ'lik yapan Torreira'nın bu eğlenceli tarafının takımın enerjisini ve motivasyonunu daha da artırdığı aktarıldı.



Lucas Torreira sosyal medya hesabından, "Atom Karınca mutlu" notuyla özel bir paylaşım yaptı. Uruguaylı yıldızın mesajı binlerce beğeni aldı. Son dönemde performansını sürekli artıran Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 18'i lig, 2'si kupa olmak üzere toplam 20 maça çıktı.





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