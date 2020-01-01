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Sağlık yetkilileri, NBA'in çabucak başlamasıyla ilgili endişeliler

NBA'den bazı sağlık yetkilileri, son derece kısa süren ölü sezon sonrası, 2020-21 NBA sezonunun çabucak başlaması ile ilgili endişelerini dile getirdiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'den bazı sağlık yetkilileri, son derece kısa süren ölü sezon sonrası, 2020-21 NBA sezonunun çabucak başlaması ile ilgili endişelerini dile getirdiler.

Lig, yeni sezona 22 Aralık'ta başlamaya karar vermişti, bu da antrenman kamplarının 1 Aralık'ta başlayacağı anlamına geliyor.

ESPN'den Baxter Holmes, bir Batı Konferansı takımının bir baş atletizm antrenörünün şunları söylediğini iletti:

"Yalnızca 22 Aralık'ta veya herhangi bir tarihte oynamaya hazırlanmak zorlu olmakla kalmayacak, ayrıca bunu dört veya beş aylık bir süre boyunca sürdürmek de özellikle zor olacak. Bu, bir başka alışılmadık durum olacak. Bu yaz gerçekleşen bubble kadar alışılmadık denilebilir, hatta üç, dört veya beş katı bile diyebiliriz. Çünkü minimum artışla, bu kadar uzun bir zaman dilimine uzatmaya çalışacağız."

Finallerin 6. Maçı (11 Ekim) ile yeni sezonun başlangıcı (22 Aralık) arasındaki 71 gün, Amerika Birleşik Devletleri (NBA, NFL, NHL veya MLB) spor tarihinin en kısa ölü sezonu olacak.


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