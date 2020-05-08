Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir uyarı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik maske uyarısı
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08 Mayıs 2020 10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

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