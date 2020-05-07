İŞTE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH! TIKLAYIN...

BERBERLERDE BU DA YASAK! TIKLAYIN...

UÇUŞLAR İÇİN SON DAKİKA KARARI! TIKLAYIN...

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışının yapılabileceği belirtildi.Bakanlık, maskelerin 50'li ve 10'lu paketler halinde satışa sunulacağını da açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.''