THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Habertürk Gazetesi'nden Nagehan Alçı'ya özel bir röportaj verdi.
Salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceği açıklandı ancak İlker Aycı şu anda net olan bir durumun gerçekleşmediğini söyledi.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.
HAVALİMANINDA SAĞLIK KARNESİ
Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir. Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde. Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor.
Orta koltuk boş bırakılacak mı?
Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66'sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.
MASKE VE GÖZ SİPERLİĞİ, İKRAM YOK
Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek. İç hatlarda ikramlar da kaldırılıyor.
2-3 YIL DAHA UNUTUN
Kısacası önümüzdeki en az 2-3 yıl bildiğimiz, alıştığımız anlamda seyahat ve uçak kavramlarını unutalım. Çok zor bir süreç bizi bekliyor.
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Salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceği açıklandı ancak İlker Aycı şu anda net olan bir durumun gerçekleşmediğini söyledi.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.
HAVALİMANINDA SAĞLIK KARNESİ
Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir. Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde. Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor.
Orta koltuk boş bırakılacak mı?
Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66'sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.
MASKE VE GÖZ SİPERLİĞİ, İKRAM YOK
Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek. İç hatlarda ikramlar da kaldırılıyor.
2-3 YIL DAHA UNUTUN
Kısacası önümüzdeki en az 2-3 yıl bildiğimiz, alıştığımız anlamda seyahat ve uçak kavramlarını unutalım. Çok zor bir süreç bizi bekliyor.
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