UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

HAVALİMANINDA SAĞLIK KARNESİ

Orta koltuk boş bırakılacak mı?

MASKE VE GÖZ SİPERLİĞİ, İKRAM YOK

2-3 YIL DAHA UNUTUN

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, Habertürk Gazetesi'nden Nagehan Alçı'ya özel bir röportaj verdi.Salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceği açıklandı ancak İlker Aycı şu anda net olan bir durumun gerçekleşmediğini söyledi.Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.Havalimanlarına girişte Covid testi uygulaması gündeme gelebilir.Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak. Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor.Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1,5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66'sının satılabilmesi demek.Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek. İç hatlarda ikramlar da kaldırılıyor.Kısacası önümüzdeki en az 2-3 yıl bildiğimiz, alıştığımız anlamda seyahat ve uçak kavramlarını unutalım. Çok zor bir süreç bizi bekliyor.