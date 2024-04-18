Şafak Müderrisgil'den, İngiltere Ankara Büyükelçisi'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil ile Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Serhat Aksen, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i makamında ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre Müderrisgil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanan Kadın Futbolu Stratejik Planı hakkında Morris'e detaylı bilgi verdi.



Ziyarette kadın futbolu alanında tecrübe paylaşımı, eğitim faaliyetleri, değişim programları konularında iş birliği anlaşması yapılması konuları ele alındı.



Görüşmede 2028 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek olan İngiltere'nin kazanacağı tecrübelerin, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile düzenleyecek TFF'ye aktarımı konusunda fikir birliğine varıldı.



Ziyaret sonunda Şafak Müderrisgil ve Serhat Aksen, Jill Morris'e adının yazılı olduğu Türk Milli Takımı forması hediye etti.





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