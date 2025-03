Şafak Müderrisgil: 'Böyle uluslararası bir ortama ev sahipliği yapmak büyük bir gurur'

30-45 yaş arasında 4 farklı yaş kategorisinde 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde oyuncunun katılacağı ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, bu turnuva öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmalarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, ''ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası için Antalya'nın Manavgat ilçesindeyiz. 30 ülkeden 126 takım ve 850'den fazla oyuncu katılacak. Dünyanın her yerinden gelen oyuncular renkli bir görüntüye vesile oluyorlar. 9-14 Mart tarihleri arasın takımlar yarışacak. 15-22 Mart tarihleri arasında ise bireysel mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu şampiyona 30-45 yaş aralığında 4 yaş kategorisinde gerçekleşmekte. Bizim milli takımımız, 32 kişiyle ülkemizi temsil edecek. Kendilerine başarılar diliyoruz. Tabii ki burada böyle uluslararası bir ortama ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesi. Özellikle Antalya tenis turizmi için önem kazanan ve tercih edilen yer haline geldi. Birçok uluslararası turnuvamız burada gerçekleşiyor. Ekonomimiz için de faydalı, döviz girdisi sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Mayıs ayında ise Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Şafak Müderrisgil, "19-23 Mart tarihleri arasında Tekerlekli Sandalye Avrupa Elemeleri yapılacak. 6-11 Mayıs tarihleri arasında Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor olacağız. Tenis Europe'un her yıl yaptığı bir genel kurul var. Bu sene ev sahipliği için Türkiye seçildi. 19-22 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın tenis federasyonlarının başkanlarını burada ağırlıyor olacağız" sözlerini sarf etti.



'TÜM İLLERİMİZDEN BİRER TENİS ELÇİSİ SEÇECEĞİZ'



Türkiye'nin her ilinde tenisi yaygınlaştırmak istediklerine vurgu yapan Müderrisgil, "11 Kasım'da seçildik, 14 Aralık'ta ilk çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu çalıştayın adı Türkiye Tenis hamlesiydi. Burada amacımız Tenis ekosistemimizin tüm paydaşlarını bir araya getirerek tenisin güçlü yanlarını, daha zayıf yanlarını, fırsatları, tehditleri ortaya çıkarmak için tüm paydaşları bir araya getirmek ve onlarla konuları analiz etmekti. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız paydaşlarla konuşmanız lazım. Bu çalıştayın raporunu da 2 hafta önce yayınladık. Türkiye'de tenis ekosisteminin kuvvetlenmesi için tabanın kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani tabana yaymamız gerekiyor. Tenis sporunu ve kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu maksatla hayata geçirdiğimiz projelerden biri 'Tenis elçileri' olacak. Bunu dün web sitemizde ilan ettik. Tüm illerimizden birer tenis elçisi seçeceğiz. Her ilde bulunan tenis severler, kulüpler ve oyuncular var. Her il bazında tenis kültürünü yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Başvuru süreci başladı. Başvuruları topladıktan sonra 18 Mart'ta her ili temsil edecek tenis elçilerimizi ilan ediyor olacağız. 7 Nisan haftası tenis elçilerimizi ve il temsilcilerimizi İstanbul'da bir araya getireceğimiz seminerde bu konuyu işliyor olacağız. Bazı eğitimler alıyor olacağız. Paneller gerçekleşecek. Bu çalışmalar 4 yıl boyunca devam edecek. İzleme raporlarıyla bu projenin gelişimini izliyor olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.