Sadık Emir Kabaca'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sadık Emir Kabaca'dan Galatasaray'a kötü haber
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20 Aralık 2024 17:52
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu 6. maçında Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini belirtti.

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığını da kaydetti.

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