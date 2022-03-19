Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor taraftarları, Sadık Çiftpınar'ı protesto etti. Tecrübeli stoper tribünlere el hareketi yaparak karşılık verdi. Maçın ardından kulüp, Sadık çiftpınar'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı
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19 Mart 2022 15:20
Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor taraftarları, Kasımpaşa maçında ikinci yenilen golde hata yapan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. 29 yaşındaki sahayı terk etmek istedi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Sadık Çiftpınar, tribünlerin tepkisi üzerine kenara giderek oyuncan çıkmak istediğini söyledi. İki takım futbolcuları, Sadık Çiftpınar'a engel oldu.

Maçın 79. dakikasında Sadık Çiftpınar oyundan çıktı. Yerine giren futbolcu Philip Gameli Awuku oldu.

Bu arada Sadık Çiftpınar'ın tribünlere hareket yaptığı anın görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Maçın ardından Yeni Malatyaspor kulübü, tecrübeli oyuncunun süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan son dakika açıklamasında, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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