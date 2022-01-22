Sadık Çiftpınar: 'Allah'ın izniyle ligde kalacağız'

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un deneyimli stoperi Sadık Çiftpınar, Beşiktaş ile evlerinde 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Sadık, "Beşiktaş büyük bir camia. Onlara saygı duyuyoruz ama artık her takıma karşı kazanmak için çıkıyoruz." dedi.



"BÜYÜK TAKIMLARDAN ALINAN PUAN ÖNEMLİ"



"Beşiktaş'ın attığı golü yemesek, belki penaltı golüyle kazanabilirdik." diyen Sadık, "Şanslar da bulduk ama atamadık. Büyük takımlardan alınan puan önemlidir. Yolumuza devam edeceğiz. İyi oynadık, takımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.



"ALLAH'IN İZNİYLE BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ"



Ateş hattından çıkmak istediklerini söyleyen Sadık, "Ligde kalacağımıza inanıyoruz. Marius Sumudica da takım için büyük mücadele veriyor. Bir söz verdi ve bu takımla devam edeceğini söyledi. Biz de onun destekçisiyiz. Taraftar da bize sonuna kadar destek versin, Allah'ın izniyle bu takımı ligde tutacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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