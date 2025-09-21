Sadettin Saran: 'İnşallah değişimin ilk günü'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçim alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Değişimin ilk günü olmasını dilediğini söyleyen Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:
"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız, ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan, katılımın çok olması ki gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün.
Bu arada da söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara ve söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun."
Değişimin ilk günü olmasını dilediğini söyleyen Sadettin Saran şu ifadeleri kullandı:
"Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Bugün Fenerbahçe için buradayız, ne Ali Bey için ne benim için. Önemli olan, katılımın çok olması ki gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak bugün.
Bu arada da söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara ve söylentilere inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, çok sağ olun."