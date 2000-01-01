Sacramento Kings'de Buddy, Parker ve Len, koronavirüs pozitif çıktılar!

Sacramento Kings'in üç oyuncusu, Buddy Hield, Jabari Parker ve Alex Len'in, koronavirüs için pozitif test sonucu aldıkları açıklandı.



Takım tarafından yayınlanan bir açıklamada Parker, "Birkaç gün önce KOVID-19 için pozitif test sonucu aldım ve ikamet ettiğim Chicago'da hemen kendini izole altına aldım. İyileşme yolunda ilerliyorum ve daha iyi hissediyorum. NBA sezonunun yeniden başlaması için sahaya döndüğümüzde Orlando'daki takım arkadaşlarıma katılmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.



Instagram hesabındaki hikayede Len, Salı günü Kaliforniya'nın Sacramento şehrinde test edildiğini paylaştı.



Len, yaptığı açıklamada, "Sacramento Kings'e büyük özenlerinden dolayı ve NBA'e bunu erken farketmemi sağlayan protokollerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Derhal izoleye girdim ve playoff'ları zorlamak için takım arkadaşlarıma tekrar katılmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki Parker, Kings ile tek maçta forma giymişti. Bu sezon Atlanta Hawks ile 32 maçta ortalama 15 sayı ile oynadıktan sonra, Şubat ayında Sacramento'ya takas edilmişti.



27 yaşındaki Len, Hawks ve Kings'in bulunduğu takasın bir parçasıydı ve Sacramento ile dokuz maçta ortalama 6.6 sayı ile oynamıştı.



27 yaşındaki Hield, sezon Mart ayında askıya alınmadan önce 2019-20 sezonunda Kings formasıyla 19.8 sayı, 4.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Kings ekibi (28-36), 30 Temmuz'da Orlando'da sezona devam etmesi planlanan 22 NBA takımından biri.



