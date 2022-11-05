Sacha Boey: 'Şampiyonluk için önemliydi'

Galatasaray'ın genç oyuncularından Sacha Boey, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Boey, "Çok iyi bir maç çıkarttık. Açıkçası derbi olunca kazanmak çok iyi oluyor. Tüm takımı ve takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda kazanmak önemliydi. Kazanarak devam ediyoruz." dedi.



Başakşehir maçının kendileri için çok önemli olduğun söyleyen Boey, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Bize çok destek oldular. Başakşehir maçı Dünya Kupası arasından önce mutlaka kazanmamız gereken bir maç." diyerek sözlerini noktaladı.



