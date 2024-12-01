Sacha Boey: "Kendimi iyi hissediyorum"

Bayern Münih'te sakatlığının ardından süre almaya başlayan Sacha Boey, kendisini iyi hissettiğini ve işlerin kendisi adına iyi gittiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey: 'Kendimi iyi hissediyorum'
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01 Aralık 2024 13:44
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Yaklaşık iki aylık sakatlığının ardından takımda süre almaya başlayan Fransız savunma oyuncusu, "Sahaya döndüğüm ve takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Çok iyi gidiyorum, kendimi daha iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

Sacha Boey, Bayern Münih'in Dortmund ile deplasmanda oynadığı maçın 62. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te 4 maçta 158 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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