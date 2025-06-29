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23:00
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Sabri Ugan'ı kaybettik!

Türk sporunun değerli spikerlerinden Sabri Ugan, hayatını kaybetti.

calendar 29 Haziran 2025 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 19:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sabri Ugan'ı kaybettik!
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Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.


Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

KULÜPLERDEN PAYLAŞIM

Sabri Ugan'ın vefat haberinin ardından kulüplerden paylaşımlar geldi.

Galatasaray: "Bir jenerasyonun hafızasından asla silinmeyecek "Ne büyüksün Hagi, ne büyüksün!" sesinin sahibi; Bilbao, Monaco, Liverpool gibi birçok tarihi Avrupa zaferimizin parçası oldun.

Bugün aramızdan ayrıldın ama hatıran Galatasaray taraftarının kalbinde her zaman yaşayacak.

Avrupa maçlarımızın unutulmaz spikeri, spor medyasının kıymetli ismi Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe: "Spor medyasının usta ismi, unutulmaz sesi Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Beşiktaş: "Radyo ve televizyonun unutulmaz sesi, efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor: "Spor basınının değerli ismi Sabri Ugan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

BAKAN BAK, TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 


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