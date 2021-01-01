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Sabonis, Durant'in yerine All-Star takımına seçildi!

Indiana Pacers, forvet oyuncusu Domantas Sabonis'in ikinci sezon üst üste All-Star seçildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, forvet oyuncusu Domantas Sabonis'in ikinci sezon üst üste All-Star seçildiğini duyurdu.

Sabonis'in, hamstring sakatlığının iyileşme sürecinde olduğundan ötürü karşılaşmada forma giyemeyecek olan Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'ın yerini alacacğı belirtildi.

Beşinci yılındaki Sabonis, bireysel olarak patlama yaptığı geçtiğimiz sezon da Doğu Konferansı'nda All-Star yedekleri arasında seçilmişti.

Sabonis'in rakamları bu sezon daha da yükselmiş ve 21.5 sayı, 11.7 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Sezona üst üste 16 double-double ile başlayan Pacers yıldızı, şu anda ligde bu alanda 24 ile ikinci sırada yer alıyor.

24 yaşındaki Sabonis, NBA tarihinde 20-10-5 ortalama yakalayıp başlangıçta All-Star takımına seçilmeyen ilk oyuncu olmuştu.

Sabonis, Jermaine O'Neal (altı), Reggie Miller (beş), Paul George (dört), Roy Hibbert (iki) ve Victor Oladipo (iki) ile, Pacers tarihinde birden çok kez All-Star takımına seçilen altıncı oyuncu olmayı da başardı.


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