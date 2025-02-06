Sabit ihtimalli bahis yurt içi yarışlarda başlıyor

10 Şubat Pazartesi gününden itibaren sabit ihtimalli bahis kabulü artık yurt içi yarışlarda da başlayacak, heyecan yine Hipodrom.com'da yaşanacak. Detaylar...

Haber; Sporx.com
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Sabit ihtimalli bahis yurt içi yarışlarda başlıyor
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06 Şubat 2025 19:16
Son güncelleme 06 Şubat 2025 19:43
Ülkemizdeki at yarışı tutkunları, sabit ihtimalli bahislerin yurt içinde başlamasıyla birlikte yeni bir heyecanı Hipodrom.com'da yaşayacak.

At yarışlarında sabit ihtimalli bahis dönemi 26 Kasım Salı günü ABD'nin Mahoning Valley Hipodromu'nda düzenlenen yarış programı ile start aldı. ABD, İngiltere ve Güney Afrika yabancı yarış programlarının ardından, 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren Bursa, Adana, Antalya, İstanbul ve İzmir yarışlarına da Ganyan oyununda Sabit İhtimalli Bahis kabulü yapılacak. Heyecan Hipodrom.com'da yaşanacak.

Sabit ihtimalli bahis ile birlikte müşterek bahisler de devam edeceğinden, yarışseverler Ganyan oyununda dilerlerse sabit ihtimalli bahis oyununu, dilerlerse müşterek bahis oyununu seçebilecek. İlk aşamada sadece Ganyan oyunu ile başlayan sabit ihtimalli bahis ilerleyen zamanlarda diğer bahis türlerinde de oynanabilecek.

Sabit ihtimalli bahis oyununda Risk Yönetim Merkezi tarafından oranlar her koşunun ilan edilen resmi başlangıç saatinden 20 dakika önce açıklanacaktır.

Öte yandan yeni üyelere özel 1.000 TL'ye varan hoş geldin bonusu Hipodrom.com'da sizleri bekliyor.

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