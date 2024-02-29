Ryan Mendes: 'Tur atladığımız için çok mutluyuz'

Fatih Karagümrüklü Ryan Mendes, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Ryan Mendes yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir takıma karşı güzel oynadık ve turu kazandık. İşimiz kolay değildi ama bize çok yardım etti ilk gol. Oyunu tuttuk, şanslar yakaladık ve ikinci golü attık. Tur atladığımız için çok mutluyuz"





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