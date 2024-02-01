Ryan Kent'e İtalya'dan flaş talip

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'in takımda kalması durumunda sözleşmesini dondurabilir.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında TFF'ye bildireceği 14 kişilik yabancı listesinde Kent'e yer vermeyi düşünmüyor. 27 yaşındaki futbolcuya ve menajerine, takımda kalması durumunda sözleşmesinin dondurulma ihtimali olduğu iletildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözlşemesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'in takımda kalması durumunda sözleşmesini dondurabilir.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında TFF'ye bildireceği 14 kişilik yabancı listesinde Kent'e yer vermeyi düşünmüyor. 27 yaşındaki futbolcuya ve menajerine, takımda kalması durumunda sözleşmesinin dondurulma ihtimali olduğu iletildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözlşemesi 2027 yılına kadar devam ediyor.