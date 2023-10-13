Ryan Gravenberch: "Klopp sayesinde buradayım"

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Gravenberch önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ryan Gravenberch: 'Klopp sayesinde buradayım'
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13 Ekim 2023 19:59
Liverpool'un yaz transfer döneminin son gününde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Ryan Gravenberch açıklamalarda bulundu.

"KLOPP ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Bayern Münih'ten ayrılıp Liverpool'a gelmesindeki en önemli sebebin Jurgen Klopp olduğunu söyleyen Ryan Gravenberch, "Jurgen Klopp, Liverpool'a transferimde kilit rol oynadı. Transfer öncesinde onunla konuştum ve bana iyi duygular verdi. Bana 'Seni kesinlikle istiyorum' dedi." ifadelrini kullandı ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Bana planlarını bahsetti ve her şeyi anlattı, bana o kadar güzel bir his verdi ki kararımı hemen verdim."

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Gravenberch bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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