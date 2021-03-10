Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı.
Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı. Hollandalı futbolcu, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.
Donk'un yokluğunda savunmada Marcao - Luyindama tandemi göreve devam edecek.
Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı. Hollandalı futbolcu, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.
Donk'un yokluğunda savunmada Marcao - Luyindama tandemi göreve devam edecek.