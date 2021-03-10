Ryan Donk'a her gün 5 saat tedavi

Ryan Donk, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ryan Donk'a her gün 5 saat tedavi
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10 Mart 2021 09:40
Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı.

Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı. Hollandalı futbolcu, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.

Donk'un yokluğunda savunmada Marcao - Luyindama tandemi göreve devam edecek. 

 
 



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