Ryan Babel: 'PSV'ye karşı savaşacağız'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV Eindhoven ile çok kritik bir maça çıkacak ve bu maç öncesinde kadroda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.



İki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması ve Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlığın ardından kadroda eli kolu bağlanan Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri Ryan Babel olacak.



PSV Eindhoven karşısında maça ilk 11'de başlayacak olan Ryan Babel, kritik maç öncesinde takıma olan güvenini gösteren açıklamalarda bulundu.



PSV Eindhoven'in güçlü bir takım olduğunu ifade eden Ryan Babel, "Çok güçlü ve köklü bir takıma karşı oynayacağız ancak bu tip maçları nasıl oynayacağını bilen futbolculara sahibiz. Kazanmak için savaşacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.



