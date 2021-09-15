Rüya kadroya çelme: PSG, Brugge'ü geçemedi

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Rüya kadroya çelme: PSG, Brugge'ü geçemedi
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15 Eylül 2021 23:51
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu mücadelesinde Philippe Clement'in takımı Club Brugge ile Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris Saint-Germain kozlarını paylaştı.

Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Paris Saint Germain, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle öne geçerken, ev sahibinde Hans Vanaken 27. dakikada bu gole yanıt verdi.

PSG'de hücüm hattı Neymar, Messi ve Mbappe'den oluşurken, Arjantinli yıldız Messi, PSG'de ilk Devler Ligi maçına çıktı.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da 1 puana ulaştı. Bir sonraki mücadelede Brugge, RB Leipzig deplasmanına gidecek. PSG ise Manchester City'i konuk edecek.


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