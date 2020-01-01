Russ, 0-4 başlangıçla ilgili: "Çözeceğiz..."

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, ekibin sezona 0-4 başlamasıyla paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.



Sezona 0-4 başlayan Wizards'ta, Russ oynadığı üç maçın hepsinde triple-double yapmış olsa da, bunların hiçbiri galibiyetle sonuçlanmamıştı.



Russ, sezona bu başlangıçla ilgili takımın nasıl tepki vermesi gerektiği sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"Başlarda biraz sıkıntı yaşamak, sorun değil. Prensiplerimize ve bildiklerimize bağlı kalmalıyız. Liderlik etmeye devam ederek, pozitif kalmak gerek. Bu, adamlarımıza, ekibimize ve koçluk kadromuza her zaman vurgulamaya devam edeceğim bir şey. Sezon uzun ve bunu bir şekilde çözeceğiz."



Westbrook paniğe kapılmak için henüz çok erken olduğunu belirterek, daha önceki dört maçlık mağlubiyet serisi deneyimleri hakkında da şöyle konuştu:



"Dört maç kaybettikten sonra üst üste beş ya da sekiz maç kazandığım da olmuştu. Sezon boyunca böyle şeyler olur. Her takım sene içinde bunlardan geçer."



Washington, bu gece sezonda 1-3 derecesine sahip olan Chicago Bulls karşısında, ilk galibiyetini elde etme şansını arayacak.



