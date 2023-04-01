Rus ve Belaruslu tenisçilerin Wimbledon yasağı kalktı

AELTC geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin, tenis dünyasında merakla beklenen büyük şampiyonadan biri olan Wimbledon'a katılımlarını yasaklamıştı. Basın açıklamasıyla dün yasağı kaldırdığını duyuran AELTC, "Şu anki amacımız, 'tarafsız' sporcular olarak yarışmalarına ve şartlara uymaları koşuluyla Rus ve Belaruslu tenisçilerin başvurularını kabul etmektir" ifadelerini kullandı.



AELTC katılım şartları olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline çeşitli biçimlerde destek açıklaması yapılmaması ve Rusya ve/veya Belarus devletlerinden (devletler tarafından işletilen veya kontrol edilen şirketlerin sponsorluğu dahil) sponsorluk alınmaması olduğunu vurguladı.



DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DAN 4 TENİSÇİ KATILABİLECEK



Yetkililer, bu kararı alırken İngiltere hükümetiyle ve uluslararası tenis kuruluşları ile görüştüklerini ifade etti. Kararla birlikte dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Rus üçlüsü Daniil Medvedev'in, Andrey Rublev'in, Daria Kasatkina'nın ve kadınlar dünya 2 numarası olan Belaruslu Aryna Sabalenka'nın bu yıl 3 Temmuz'da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'na, katılması bekleniyor.



ŞARTLAR İHLAL EDİLİRSE NE OLACAK?



Tenisçiler ve destek personeli, turnuvalara katılmak için bir 'tarafsızlık beyanı' imzalayacağı ve beyanın ihlal edilmesi halinde para cezasından turnuvadan ihraca kadar çeşitli cezalar verilebileceği vurgulandı.









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