Rudi Garcia'dan Aboubakar açıklaması

Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Vincent Aboubakar'ı Al Shabab maçında kadroya alıp oynatmamasıyla ilgili konuştu.



Karşılaşma sonrası basın toplantısında kendisine Aboubakar'ın durumunun sorulması üzerine Fransız teknik adam, "Aboubakar sakatlıktan döndü ve daha da kötüleşmemesi için riske atmadık ve bu maçta oynatmadık." şeklinde açıklama yaptı.



Garcia ayrıca Cristiano Ronaldo'nun da önümüzdeki 22 Ocak Pazar günü oynayacakları Al-Ittifak maçında ilk kez oynayacağını açıkladı.



Suudi Arabistan Ligi'nin lideri Al Nassr, 3. sırada bulunan Al Shabab'ı konuk ettiği maçı 0-0 tamamlayarak 1 puan alırken Vincent Aboubakar ise maç kadrosuna alınmasına rağmen oyuna dahil olmadı.



Vincent Aboubakar'ın yönetimle son bir görüşme yaptıktan sonra kulüpten ayrılarak Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.





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