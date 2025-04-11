Ruben Amorim'den Altay kararı!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, kalede değişikliğe gitmeyi planlıyor.



PREMIER LİG'DE İLK KEZ



Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen ancak şu ana kadar forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır, teknik heyetin kararıyla Premier Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkabilir.



Daily Mail'in haberine göre; Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim, Newcastle United maçında Altay Bayındır'ı oynatmayı planlıyor.



PERFORMANSI



Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve 2'sinde kalesini gole kapattı.







