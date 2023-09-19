Ronaldo sessiz kaldı Al-Nassr rahat kazandı

Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda Persepolis'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ronaldo sessiz kaldı Al-Nassr rahat kazandı
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19 Eylül 2023 22:58
Asya Şampiyonlar Ligi E grubu ilk maçında Al-Nassr deplasmanda Persepolis'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 72. dakikada Muhammed Qassem kaydetti. Cristiano Ronaldo bu maçta golle buluşamadı.

Al-Nassr bu galibiyetle beraber 3 puanla liderlik koltuğuna oturuken, Persepolis puansız kaldı ve 4. sırada kendisine yer buldu.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada sahasında Istiklol'ü ağırlarken, Persepolis, Al-Duhail deplasmanına gidecek.

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