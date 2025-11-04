Cristiano Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi.
Portekizli yıldızın 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos, Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında Portekiz'in formasını giyiyor.
Ronaldo'nun ailesi, genç Cristiano'yu desteklemek için Antalya'ya geldi.
Cristiano Ronaldo'nun ailesi, Antalya'da Cristiano Dos Santos'a tribünden destek verdi. Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Cristiano Ronaldo JR, Portekiz U16 takımıyla ilk golünü Türkiye'de Galler karşısında attı. pic.twitter.com/L2LR3tucA6
— Sporxtv (@sporxtv) November 1, 2025