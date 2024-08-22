Ronaldo'dan YouTube'da rekor üstüne rekor

YouTube kanalı açan Cristiano Ronaldo'nun kanalı 24 saat içerisinde 22 milyon aboneye ulaşarak 1 gün içerisinde en hızlı büyüyen kanal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo'dan YouTube'da rekor üstüne rekor
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22 Ağustos 2024 18:26
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 18:27
YouTube kanalı açan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformu olan YouTube'da rekor kırdı.

Kanalını açmasının ardından 1 milyon aboneye en hızlı şekilde ulaşan Ronaldo, 24 saatin ardından yeni bir rekora daha imza attı.

TAM 22 MİLYON ABONE

Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı ilk 24 saat içerisinde 22 milyon aboneye ulaşarak dünya üzerinde 1 günde en fazla abone kazanan kanal oldu.

Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, kanalına "UR Cristiano" ismini verdi.

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