Ronaldo, Arap kıyafetleri giydi!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Milli Günü için Arap kıyafetleri giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ronaldo, Arap kıyafetleri giydi!
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22 Eylül 2023 13:53
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.

23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için Al Nassr takımından yapılan görüntülü sosyal medya paylaşımında, "Hep birlikte, bir bayrak altında hayal ederiz ve başarırız." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülü paylaşımda, Ronaldo ile birlikte Senegalli golcü Sadio Mane ve takımın diğer futbolcularının da, bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giydiği ve kılıç dansı yaptığı görülüyor.

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