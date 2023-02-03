Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ligin 15. haftasında Al Fateh deplasmanına konuk oldu.



Prince Abdullah Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Al Fateh, 12. dakikada Cristian Tello ile öne geçti. Al Nassr bu gole 42. dakikada Anderson Talisca ile karşılık verdi. Al Fateh, 58. dakikada bu kez Sofiane Bendebka ile öne geçti.



Karşılaşmada son sözü söyleyen isim Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız uzatmalarda penaltıdan eşitliği sağladı. Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk golünü attı.



Öte yandan Al Nassr'da Anderson Talisca, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Al Nassr 34 puanda, Al Fateh 22 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Al Wahda ile karşılaşacak. Al Fateh, Al Taawon deplasmanına gidecek.





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