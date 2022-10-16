SAISS İLK KEZ OYNAMAYACAK

YERİNE MONTERO SAHADA

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımda Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle bu sezon takımını ilk kez yalnız bırakacak.Sakatlığı bulunan Romain Saiss, Beşiktaş için büyük kayıp olarak öne çıkıyor. Rakibin topunu uzaklaştırma konusunda takımının en iyi ikinci ismi (maç başı 3.9) olan Faslı stoper, bu sezon siyah-beyazlı takımı ilk kez yalnız bırakacak.Teknik direktör Valerien Ismael, Romain Saiss'in yerine ise Montero'nun görev alması bekleniyor. Böylece dev maçta Tayyip Talha ve Montero stoper ikilisi olacak. Saiss bu sezon 9 maçta 732 dakika süre almıştı.