Roma, Mkhitaryan'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Ermeni futbolcu ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.



Taraftarın tutkusu sayesinde hem Roma Kulübüne hem de şehre aşık olduğunu belirten Mkhitaryan, "Gelecek sezon bizi bekleyen zorlukların üstesinden gelirken, üzerime düşeni yapma şansına sahip olacağım için gururluyum." ifadelerini kullandı.



2019-2020 sezonunda kiralık olarak Roma'da forma giyen Mkhitaryan, sezon sonu Arsenal ile olan sözleşmesini feshederek İtalyan ekibine transfer olmuştu.



Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Roma'da 46 maçta oynadı ve 15 gol kaydetti.



