Serie A, 25. hafta karşılaşmasında Roma konuk olduğu Frosinone'ye 3-0 mağlup etti.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Dean Huijsen, 71. dakikada Serdar Azmoun ve 81. dakikada Leandro Parades kaydetti.



Milli oyuncumuz Zeki Çelik 67. dakikada oyuna dahil oldu.



Roma bu galibiyetle puanını 41'e çıkarırken, Frosinone ise 23 puanda kaldı.



Roma bir sonraki karşılaşmasında Torino'yu ağırlarken, Frosinone deplasmanda Juventus'a konuk olacak.



