Roma'dan sezona kabus gibi start

Roma, evinde Empoli'ye yenildi ve yeni sezona 2 maçta 1 puanla başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan sezona kabus gibi start
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25 Ağustos 2024 23:40
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 23:41
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma ile Empoli karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli 2-1'lik skorla kazandı.

Empoli, 45. dakikada Emmanuel Gyasi ve 61. dakikada Lorenzo Colombo'nun penaltı golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Roma, 80. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle maçın skorunu belirledi.

Milli futbolcumuz Romalı Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Empoli 4 puana yükseldi, Roma ise 1 puanda kaldı.

Roma gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Empoli ise Bologna deplasmanına gidecek.

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