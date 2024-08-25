Roma'dan sezona kabus gibi start

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Roma ile Empoli karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli 2-1'lik skorla kazandı.
Empoli, 45. dakikada Emmanuel Gyasi ve 61. dakikada Lorenzo Colombo'nun penaltı golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
Roma, 80. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Romalı Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Empoli 4 puana yükseldi, Roma ise 1 puanda kaldı.
Roma gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Empoli ise Bologna deplasmanına gidecek.
Empoli, 45. dakikada Emmanuel Gyasi ve 61. dakikada Lorenzo Colombo'nun penaltı golleriyle skoru 2-0'a getirdi.
Roma, 80. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcumuz Romalı Zeki Çelik, ikinci yarının başında yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Empoli 4 puana yükseldi, Roma ise 1 puanda kaldı.
Roma gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Empoli ise Bologna deplasmanına gidecek.
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