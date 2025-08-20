Roma'da Bailey sakatlandı!

Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, İtalyan ekibiyle ilk antrenmanında sakatlandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Bailey, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bailey'in durumu, perşembe günü yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Roma, 28 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
