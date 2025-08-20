20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
4-068'
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
0-069'
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
1-168'
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
0-071'
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
1-069'

Roma'da Bailey sakatlandı!

Roma'da yeni transfer Leon Bailey, ilk antrenmanda sakatlandı. Bailey, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 20 Ağustos 2025 22:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Roma'da Bailey sakatlandı!
Roma'nın yeni transferi Leon Bailey, İtalyan ekibiyle ilk antrenmanında sakatlandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bailey, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bailey'in durumu, perşembe günü yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Roma, 28 yaşındaki futbolcuyu Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
