'nın 10. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.Roma'da Pedro, 41. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen karşılaşmada daha etkili olan taraf olmayı başardı. Sassuolo maçın 2. yarısında sadece 1 isabetli şut çekerken, 75. dakikada Haraslin'in ağları bulan topu öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Roma'da da Mkhitaryan'ın ağları bulan topu, 45. dakikada öncesinde faul olduğu için gol sayılmadı.Bu sonucun ardından bu sezon 4. beraberliğini alan Sassuolo puanını 19 yaparken, Roma ise 18 puana yükseldi.Serie A'nın 11. haftasında Roma deplasmanda Bologna ile karşılaşacak, Sassuolo ise evinde Benevento'yu konuk edecek.