Roland Sallai'nin golleri Galatasaray'a yetmedi

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Roland Sallai'nin golleri Galatasaray'a yetmedi
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21 Şubat 2025 08:37
Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, iki AZ Alkmaar maçında da fileleri havalandırdı.

UEFA listesine ara transfer döneminin ardından yazdırılan Sallai, Galatasaray'daki ilk Avrupa Ligi maçına geçen hafta AZ Alkmaar karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin 4-1 kaybettiği karşılaşmadaki tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, rövanş maçında da tabelayı değiştirdi.

Süper Lig'de 1 golü bulunan Sallai, toplamda 3 gole ulaştı.


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