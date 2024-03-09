Rohden: 'Golden sonra bıraktık'

Fatih Karagümrük'ün orta saha oyuncusu Marcus Rohden, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.



Rohden, "Oyuna iyi başladık ve golü de bulduk ama ondan sonra oyunu bıraktık. İlk yarının sonunda 1-1 olunca maç koptu. Daha iyi mücadele edip 3 puan alma hedefimiz vardı. Buraya 3 puan almak için gelmiştik ama olmadı. Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçına odaklanacağız." dedi.



İstanbul temsilcisinde Flavio Paoletti ise, "Söylenecek bir şey yok. İlk yarı golü attık ve iyi oynadık. İkinci yarı hiçbir şey yapamadık ve maalesef kaybettik." sözlerini sarf etti.





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