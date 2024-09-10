Rockets'ın eski koçu Carroll Dawson hayatını kaybetti

Houston Rockets, organizasyonda yardımcı antrenör ve genel menajer olarak yaklaşık otuz yıl geçiren Carroll Dawson'ın 86 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Rockets'ın eski koçu Carroll Dawson hayatını kaybetti
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10 Eylül 2024 12:20
Houston Rockets, organizasyonda yardımcı antrenör ve genel menajer olarak yaklaşık otuz yıl geçiren Carroll Dawson'ın 86 yaşında hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Houston ekibi, yaptığı duyuruda "Rockets ailesi, 'CD' olarak da bilinen sevilen eski antrenör ve genel menajer Carroll Dawson'ın kaybının yasını tutuyor." ifadelerini kullandı.

Vefat sebebi açıklanmayan Dawson, 1980'den 1997'ye kadar Houston'da yardımcı antrenörlük yapmış ve takımın 1996'dan 2007'ye kadar GM'i olarak görev yaptığı dönemde ekibi altı kez playofflara taşıyarak, 461-409'luk bir derece yakalamasına yardımcı olmuştu.

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