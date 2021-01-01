Rockets, Christian Wood için çok endişeli!

Houston Rockets'ın, Christian Wood'un sağ ayak bileğini üç haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez sakatladıktan sonra uzun bir süre kenara alınabileceğinden endişe duyduğu bildirildi.



Dün gece Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde bileğini burkan ve sahadan tekerlekli sandalyeyle ayrılan Wood'un geçirdiği sakatlığın ciddiyetini belirlemek için, bugün içinde bir MR çekileceği kaydedildi.



Rockets koçu Stephen Silas, sakatlığın ciddiyetiyle ilgili: "Bilmiyorum. İyi görünmüyordu. Talihsiz bir durum." şeklinde konuştu.



Rockets formasıyla ilk sezonunda maç başına 22.0 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları ile All-Star adayı olarak ortaya çıkan Wood, 20 Ocak'ta sağ ayak bileğini burktuktan sonra, üç maç kaçırmıştı.



Wood'un düştüğü pozisyon şu şekildeydi:



