Roberto Mancini, Milan'ın radarına girdi!

Galatasaray'ın eski teknik direktörüiçin flaş Milan iddiası! İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Mancini'nin Zenit'te mutsuz olduğunu ve kariyerine'da devam edebileceğini kaydetti.Rus ekibiyle sezon başı anlaşan İtalyan teknik adamın 2020 yılına kadar Zenit ile sözleşmesi bulunuyor. Mancini, Rusya'da yıllıkkazanıyor.Sezon başı transfere 200 milyon Euro'nun üzerinde bir para harcayan ancak tarihinin en kötü günlerini geçiren Milan'ın kurtarıcı olarak Roberto Mancini'yi gördüğü belirtildi. Milan, sezona Montella ile başlamış, ardından eski futbolcuları Gennaro Gattuso'yu takımın başına getirmişti.53 yaşındaki teknik direktör, İtalya Serie A'da Milan'ın ezeli rakibi Inter ile 3 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mancini'nin ismi, bir dönem İtalya Milli Takımı ile de anılıyordu.