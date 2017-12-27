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Roberto Mancini, Milan'ın radarına girdi!

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'i çalıştıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini için flaş Milan iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roberto Mancini, Milan'ın radarına girdi!
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27 Aralık 2017 17:37
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini için flaş Milan iddiası! İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Mancini'nin Zenit'te mutsuz olduğunu ve kariyerine Milan'da devam edebileceğini kaydetti.

Rus ekibiyle sezon başı anlaşan İtalyan teknik adamın 2020 yılına kadar Zenit ile sözleşmesi bulunuyor. Mancini, Rusya'da yıllık 8 milyon Euro kazanıyor.

KURTARICI OLARAK MANCINI

Sezon başı transfere 200 milyon Euro'nun üzerinde bir para harcayan ancak tarihinin en kötü günlerini geçiren Milan'ın kurtarıcı olarak Roberto Mancini'yi gördüğü belirtildi. Milan, sezona Montella ile başlamış, ardından eski futbolcuları Gennaro Gattuso'yu takımın başına getirmişti.

53 yaşındaki teknik direktör, İtalya Serie A'da Milan'ın ezeli rakibi Inter ile 3 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mancini'nin ismi, bir dönem İtalya Milli Takımı ile de anılıyordu.



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