Roberto Firmino, Al Ahli'ye transfer oldu

Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Roberto Firmino'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Roberto Firmino, Al Ahli'ye transfer oldu
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05 Temmuz 2023 00:37
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 01:04
Liverpool'la sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Roberto Firmino, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu.

Bir süredir hangi kulübe gideceği merak konusu olan Roberto Firmino tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullandı. Firmino, Al Ahli'yle 3 yıllık sözleşme imzalayarak yeni rotasını resmen duyurdu.

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu gündemi meşgul eden Firmino'nun alacağı ücret netlik kazanmasa da yıllık 20 milyon euro garanti para kazanacağı öne sürüldü.

Firmino, Liverpool'da 362 maçta forma giyerek 111 gol ve 79 gollük asistle kalitesini ortaya koydu.



 

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