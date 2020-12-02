Rizespor'dan acı haber

Çaykur Rizespor, Faslı futbolcusu Mohamed Abarhoun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Rizespor'dan acı haber
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02 Aralık 2020 11:43
Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun, kanser nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."





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