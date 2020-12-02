Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun, kanser nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.
Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."